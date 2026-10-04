Canlı yayında haber yapan gazetecilere araba çarptı

Meksika'nın Nuevo León eyaletine bağlı Monterrey kentinde şiddetli yağmur nedeniyle kapanan yoldaki heyelanı haber yapan muhabir Alma de la Rosa Flores ve kameraman Cristo Morales ölümden döndü. Caddeden hızla gelen bir otomobil, kaygan yolda kontrolden çıkarak gazetecilere çarptı. Muhabir ve kameraman çarpmanın etkisiyle araba ve duvar arasında sıkışırken, yayın sinyali bir anda koptu. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılan muhabir ve kameraman, kazadan şans eseri yaralı olarak kurtuldu. Hastaneden bir video paylaşan deneyimli muhabir, bilincinin yerinde olduğunu ancak vücudunda çok sayıda morluk bulunduğunu söyledi. Feci kaza anı ise canlı yayına saniye saniye yansıdı.

Özetle