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Canlı yayında soygun şoku: Aracının camını kırıp Milica'nın telefonunu çaldılar
13-12-2024 13:38
| Güncelleme: 13-12-2024 13:39
Arjantinli internet yayıncısı "Milica," bir canlı yayın sırasında dehşet dolu anlar yaşadı. Yayın yaptığı sırada bir hırsız, arabasının camını kırarak içeri girdi ve Milica'nın telefonunu çaldı. O anlar izleyiciler tarafından canlı olarak izlendi. Yayıncı şok içinde kalırken, olay sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.