Fransa'da şampiyonlar ligi kutlamasına gölge! Araç kalabalığa daldı

Paris Saint-Germain’in Şampiyonlar Ligi şampiyonu olması Fransa’da coşkuyla kutlandı. Ülke genelinde sokaklara çıkan taraftarlar, tezahüratlarla kupa zaferinin coşkusunu yaşadı.

Grenoble şehrinde dün akşamki kutlamalar sırasında bir araç, kalabalığın arasına daldı. Olayda aynı aileden 4 kişi yaralanırken, sürücü olay yerinden kaçtı.

DAKİKALAR SONRA YAKALANDI

Grenoble yetkilisi olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bir araç görünüşe göre kontrolünü kaybederek 4 kişiye çarptı" dedi.

Fransız polisi, olaydan birkaç dakika sonra sürücünün yakalanarak gözaltına alındığını belirtti.