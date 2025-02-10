Görevli, saldırgan yolcuyu defalarca yumruklamak zorunda kaldı

Alaska Havayolları'nda görevli bir uçuş görevlisi, psikolojik sorunları olan bir erkek yolcuyu defalarca yumruklamak zorunda kaldı. Erkek yolcu, uçuş sırasında ilk olarak başını önündeki koltuğa vurmaya başladı ardından önünde oturan kadın yolcunun saçlarını kökünden tuttu ve bırakmadı. Uçuş görevlisi, erkek yolcunun boyun kısmına birçok kez yumruk atarak tuttuğu saçları bıraktırıp, etkisiz hale getirmek için çaba gösterdi. O anlarda uçuş görevlisine diğer yolcular yardım etti. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen saldırgan yolcu ise uçağın iniş yapmasının ardından tutuklandı.