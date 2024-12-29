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Güney Kore'deki uçağın duvara çarpma anı kamerada! Korkunç patlama
29-12-2024 06:24
| Güncelleme: 29-12-2024 06:38
Güney Kore'de 181 kişiyi taşıyan Jeju Air Flight 7C 2216 sefer sayılı uçak Muan Havalimanı'na inerken dış duvara çarptı... En az 47 kişinin öldüğü faciada, ikisi kadın mürettebat ve biri erkek yolcu olmak üzere üç kişinin kurtarıldığı bildirildi. İtfaiye yetkilileri, Bangkok'tan gelen Jeju uçağında iniş takımlarında sorun olduğunun görüldüğünü söyledi. Diğer yandan korkunç kaza havaalanında bir kişinin cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi. Görüntülerde uçağın pistte sürüklendikten sonra duvara çarpmasıyla birlikte meydana gelen büyük patlama açıkça görülüyor.