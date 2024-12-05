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Kral Charles'tan Katar Emiri Al Sani'ye Arapça selam! 'Batı dünyasının en eski dostu'

05-12-2024 13:37 | Güncelleme: 05-12-2024 13:38
Kaynak: BBC | Editör : Suat Vilgen

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin İngiltere ziyareti, resmi bir karşılama töreniyle başladı. Emirin Londra'ya gelişinde, İngiltere Kralı III. Charles, Whitehall'da düzenlenen törenle Şeyh Temim ve eşini, Atlı Kral Muhafızları eşliğinde ve kraliyet ailesinin üst düzey üyelerinin katılımıyla ağırladı. Katar Emiri, onuruna verilen Buckingham Sarayı'ndaki ziyafette, Kral Charles, "Esselamu aleykum" diyerek başladığı hitabıyla, Katar Emiri için "Batı dünyasının en eski dostu" hitabını kulandı. Bu anlamlı jest, Katar Emiri tarafından memnuniyetle karşılandı. Ziyarete Kraliyet ailesinin yanı sıra aralarında eski futbolcu David Beckham'ın da aralarında olduğu pek çok ünlü sima katıldı.

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