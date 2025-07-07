Pakistan'da muson yağışları nedeniyle en az 75 kişi öldü

Pakistan'da muson yağışları sele neden oldu. Son 10 günde en az 75 kişi hayatını kaybetti, 130 kişi ise yaralandı. Muson yağışları sırasında ayrıca 192 hanenin zarar gördüğü ve 91 adet çiftlik hayvanının sellerde sürüklendiği aktarıldı.

NDMA'nın Ulusal Acil Durum Operasyon Merkezi (NEOC) tarafından yapılan açıklamada ise, ülkedeki yağışların etkisinin arttırmasının beklendiği belirtilerek şiddetli yağış, sel ve su baskınlarına karşı 10 Temmuz'a kadar alarma geçildiği duyuruldu.