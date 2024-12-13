Rakkalılar teröristleri taşlayarak kovaladı
13-12-2024 09:16
| Güncelleme: 13-12-2024 09:19
Suriye'de başlatılan mücadelede Esad rejimi yıkılırken bir gelişme de Rakka'da yaşandı. Rakka kent merkezinde toplanan yüzlerce kişi, kenti işgal eden terör örgütü PKK/YPG'yi protesto etti. Göndere yeni Suriye bayrağını çekmek istedi. PKK/YPG'li teröristler, kent merkezini terk etmesini isteyen halka ateş açtı. Rakkalılar, teröristlere taş atarak karşılık verdi. Rakka halkının tepkisinin devam etmesi üzerine teröristler, araçlarıyla bölgeden kaçtı. Arap nüfusun yoğun olduğu Rakka, 2017 yılında PKK/YPG'li teröristlerce işgal edilmişti