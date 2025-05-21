Bina bomba gibi patladı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Rusya'nın Stavropol şehrindeki bir evde gaz patlaması meydana geldi. Patlama sonucu ilk belirlemelere göre 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Patlamanın gerçekleştiği binadaki sakinler güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi.
Stavropol Valisi Vladimir Vladimirov, hasarlı binanın iki hafta içinde tamamen restore edilmesinin beklendiğini belirtti.
Yapılan ön soruşturmada patlamanın gazın hava ile karışması sonucu meydana geldiğini ifade edildi.
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