Tayland Kralı ilk yurt dışı ziyaretinde uçağı kendisi kullandı! Dünyanın en zorlu pistine indi

Asya ülkesi Tayland'ın Kralı ve aynı zamanda pilot olan 72 yaşındaki Vajiralongkorn ile yardımcı pilot koltuğuna oturan Kraliçe Suthida, 25-28 Nisan tarihlerinde gerçekleştirdikleri Bhutan ziyaretinde Boeing 737-800 tipi Kraliyet uçağını kendileri uçurdu.

Yaklaşık 4 saat süren uçuşun ardından dünyanın en zorlu pistlerinden biri olarak bilinen Paro Havalimanı’na iniş yapan Tayland Kraliyet çiftini, Bhutan Kralı Jigme Khesar Namgyel Wangchuck ve Kraliçe Jetsun Pema karşıladı.