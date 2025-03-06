Tayvan'da yürekler ağza geldi! Nükleer santralde yangın çıktı

Tayvan'ın güneyinde yer alan Pingtung kentindeki Maanshan Nükleer Santrali'nde bugün yerel saat ile 11.30'da henüz nedeni bilinmeyen bir yangın çıktı. Yetkililer yangının santralin dışında yer alan soğutucu ünitelerinde çıktığını, tehlike oluşturan herhangi bir durumun bulunmadığını belirtti.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa süredeiçinde müdahale etti. Ekiplerin olay yerine varmasından yaklaşık 10 dakika sonra yangın kontrol altına alındı. Yangın sırasında nükleer santralden yükselen siyah dumanlar, yaklaşık 1 kilometrelik mesafeden görüldü.

"KIVILCIMLAR NEDEN OLMUŞ OLABİLİR"

Olay sonrası santralin işletmeci firması olan Taiwan Power Co. (Taipower) yazılı açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada, kısa sürede kontrol altına alınan yangın sonrası santralde herhangi bir radyasyon sızıntısı olmadığı ve çalışmaların güvenli bir şekilde devam ettiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca yangının tesise yakın bir bölgede yapılan boru hattı kesme çalışmaları sırasında oluşan kıvılcımların, rüzgarın etkisiyle soğutma kulelerine sıçraması sonucu başlamış olabileceği ifade edildi.

Nükleer santralin aktif ünitelerinden yaklaşık 50 metrelik mesafede meydana gelen yangın, Tayvan kamuoyu ve yerel medyasında endişeye neden olurken, işletmeci firma olayın tekrar yaşanmaması için inceleme başlatıldığını ve gerekli önlemlerin alınacağını bildirdi.