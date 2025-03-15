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Uçak havalandı, içine 'şeytan' kaçtı! Havadaki dehşet anları kamerada

Amerikan Havayolları'na ait bir uçakta yolcu, kabin ekibine saldırdı. Savannah-Miami seferini yapan uçakta meydana gelen olayda, 31 yaşındaki Delange Augustin isimli yolcu, uçak sefere başladıktan hemen sonra kontrolden çıktı.

Olay sırasında kabinde diğer yolcular tarafından çekilen görüntülerde, Augustin'in kabin görevlilerine sert yumruklar savurduğu ve uçak kapısını açmak için hamlelerde bulunduğu görülüyor. Yolcular tarafından güçlükle zapt edilen saldırgan, FBI ekipleri tarafından gözaltına alındı.

"RUHANİ SALDIRIDAN KAÇMAK İÇİN" SEYAHET EDİYORLARDI

Polis kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Augustin kız kardeşi Medjina ile birlikte Haiti'ye gitmek üzere yolculuk yapıyordu. Kız kardeşinin polise verdiği ifadeye göre "ruhani saldırılardan kaçmak için" seyahat ediyorlardı.

Havayolu şirketi Envoy tarafından işletilen uçakta, Augustin aniden titremeye ve bağırmaya başladı. Yardım etmek isteyen kabin görevlisine tekme attı. Durumun kötüleşmesi üzerine kaptan pilot uçağı Savannah'ya geri döndürme kararı aldı. Bu sırada Augustin önündeki yolcunun koltuğunu tekmeleyerek zarar verdi.

"HAYATIMDA GÖRDÜĞÜM EN RAHATSIZ EDİCİ OLAYLARDAN BİRİYDİ"

Uçakta bulunan yolculardan Rob Rosenberg, CBS Miami'ye yaptığı açıklamada, "İnanılmaz derecede şiddet gösteriyordu. Başka bir yolcunun koltuğunu tekmeleyip yumruklayarak tamamen deforme etti. Hayatımda gördüğüm en rahatsız edici olaylardan biriydi" ifadeleriner yer verdi.

Uçağın Savannah'ya inmesinin ardından Augustin yeniden kontrolden çıktı ve uçağın ön tarafına doğru koştu. Üç yolcunun müdahalesiyle zapt edilebilen saldırganın, olaylar sırasında tespih tanelerini yuttuğu da bildirildi. Kız kardeşi bunun "ruhani savaşta güç silahı olduğu için" yapıldığını söyledi.

FBI, Augustin'i "uçuş mürettebatının görevlerine müdahale" suçlamasıyla gözaltına aldı. Soruşturma devam ediyor.

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