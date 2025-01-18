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Yahudi gazeteciden Blinken'e tokat gibi sözler! 'Soykırımının yaşanmasına neden izin verdiniz?'
18-01-2025 13:52
| Güncelleme: 18-01-2025 13:58
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, görevindeki son konuşmasını yaparken Yahudi gazeteci Max Blumenthal tarafından protesto edildi. "Zamanımızın soykırımının yaşanmasına neden izin verdiniz?" diyen Yahudi gazeteci "Mirasınızın bir soykırım olarak anılacağını bilmek nasıl bir his? Bir soykırım boyunca sırıtıyorsunuz." ifadelerini kullandı.