Yolcu uçağında yangın paniği! 169 yolcu tahliye edildi
28-01-2025 17:59
| Güncelleme: 28-01-2025 18:01
Güney Kore'nin Busan şehrindeki Gimhae Uluslararası Havalimanı’nda Air Busan Havayollarına ait bir yolcu uçağında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve ambulans sevk edildi. Uçakta bulunan 169 yolcu ve 7 kişilik mürettebat güvenli bir şekilde tahliye edildi. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmadığı belirtildi. Yetkililer, alevlerin uçağın arka kısmında başladığını ifade etti. Yangının çıkış nedeni henüz netlik kazanmadı.