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Cem Küçük canlı yayında konuştu: En düşük emekli maaşı 15 bin 500 TL olmalı!
27-12-2024 22:49
| Güncelleme: 27-12-2024 22:55
Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, “Emekliler 2023’te düzgün para almadılar. AK Parti Türkiye’yi süper güç yaptı.
Emekli maaşına 2 bin TL zam uçurumdan aşağı atmak olur" dedi. Küçük, en düşük emekli maaşının 15 bin 500 Bin TL olması gerektiğini savundu. Küçük, "Hazinedeki paranın bir kısmı emekliye verilmeli. Emeklilerin halini görün" değerlendirmesini yaptı...