Cem Küçük canlı yayında konuştu: En düşük emekli maaşı 15 bin 500 TL olmalı!

Böylesi görülmedi: Bu da ucuz altın kuyruğu!

Site sakinleri fahiş zamma isyan etti! Esenyurt’ta 1040 TL olan aidat 3300 TL’ye çıktı!

EKONOMİ

Asgari ücretten memnun olan da var olmayan da! Vatandaş ne diyor?