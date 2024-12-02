İstanbul Boğazı'ndaki yalılar satışa çıkarıldı! İstenilen rakamlar dudak uçuklattı

02 Aralık 2024 09:10 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 13:08

İstanbul Boğazı'nda tarihi Yağcı Şefik Bey yalısı da dahil olmak üzere tam 60 yalı satışa çıkarıldı. İhtişamlarıyla büyüleyen yalılara istenen rakamlar ise duyanların dudağını uçuklattı.

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Kanlıca’daki Yağcı Şefik Bey Yalısı, Ortaköy’deki Bur­haneddin Efendi Yalısı da dahil 60 ihtişamlı yalı satışa çıkarıldı. Çok uluslu şirketler, holdingler ve Körfez ülkelerinden zengin ailelerinin dikkatini cezbeden yalıların fiyatı ise yaklaşık 40 milyon TL ile 6 milyar TL arasında belirlendi.

YALILARIN BÜYÜK KISMI ANADOLU YAKASINDA

Satılık yalılarla ilgili Eva Gayrimenkul Değer­leme Genel Müdür Yardımcısı Zuhal Balsarı Keskin, Dünya gazetesinden Hamilde Hangül'e konuştu. İstanbul Boğazı boyunca satılık satılık yalıla­rın üçte ikisinin Anadolu Yaka­sı’nda, üçte birinin ise Avrupa Yakası’nda yer aldığını söyle­yen Keskin, “Satışa çıkartılan yalıların, Anadolu Yakası’n­daki en popüler yalı bölgeleri Beylerbeyi, Vaniköy, Kandilli ve Kanlıca gibi semtlerde bulu­nurken Avrupa Yakası’nda ise Kuruçeşme, Yeniköy ve Rume­lihisarı öne çıkmaktadır” açık­lamasında bulundu.

BURHANETTİN EFENDİSİ YALISINA 100 MİLYON EURO TEKLİF

Ortaköy’de bulunan Şehzade Burhanettin Efendi Yalısı, Bo­ğaz’ın en büyük, tarihî yalıla­rından biri olarak öne çıkıyor. Bu yalı, yaklaşık 100 milyon euro bedelle satışa sunuldu. 1880’de inşa edilen ve II. Ab­dülhamid’in oğlu Şehzade Bur­hanettin için satın alınan yalı, toplam 64 oda, 4 salon, yüzme havuzu, Türk hamamı ve geniş bir liman gibi özelliklere sahip.

YAĞCI ŞEFİK BEY YALISINA 141 MİLYON TL

Beykoz Kanlıca’daki Yağ­cı Şefik Bey Yalısı, 1920’lerin sonlarına kadar uzanan bir ta­rihe sahip. Yıllar içinde pek çok farklı kişi tarafından sahipleni­len yalı, icra yoluyla satışa su­nulan ünlü yalılardan biri. İlk satış ihalesinde 280 milyon TL olarak değer biçilen yalıya 141 milyon TL’lik bir teklif veril­di. Ancak teklif, belirlenen de­ğerle uyumlu bulunmadığın­dan satış gerçekleşmedi. Yalı, 4 Kasım’daki ihalede değerinin altında teklif sunulması nede­niyle satış gerçeklememiş ve bir sonraki ihalede tekrar de­ğerlendirmeye alınmak üzere beklemeye alınmış durumda.

ABDULGAFFAR YALISI 32 MİLYON DOLARA SATILDI

İstanbul Boğazı’nda satışa çıkarılan, el değiştiren yalılar arasında tarihi mülkler de bulunuyor. Bunlar arasında Vaniköy’deki Abdülgaffar Karacadağ Yalısı, 2014 yılında 42 milyon dolara satışa çıkarılıp 10 yıl bekledikten sonra, 32 milyon dolara satıldı. Petrol sektöründeki Ercüment Cafer Bayegan tarafından satın alınan yalıda, fitness salonu, asansör, 12 araçlık otopark da bulunuyor.

AVRUPA'NIN EN PAHALI MÜLKLERİ ARASINDA SAYILIYOR

Boğaz’da satışa çıkarılan ünlü yalılar arasında Arnavutköy’de bulunan Tophane Müşiri Zeki Paşa yalısı da bulunuyor. Son yapılan değerleme ile 125 milyon dolar fiyatıyla listelenen yalı, Osmanlı döneminde yüksek rütbeli bir paşa tarafından yaptırılması ve tarihi değeriyle öne çıkıyor. Yalı, Boris Johnson’ın dedesi Ali Kemal’in de bir dönem yaşadığı bir yer olmasıyla ünlü ve Avrupa’nın en pahalı mülkleri arasında sayılıyor.

"SÜREKLİ RESTORASYON İSTEYEN YAPILAR"

Avrupa yakasında özellikle Sarıyer gibi tarihi yalıların yo­ğun bulunduğu bölgelerde, 100 yılı aşkın geçmişe sahip bazı ta­rihi yalıların da satışa çıktığına işaret eden Zuhal Balsarı Kes­kin, “Sarıyer’de örneğin, Bü­yükdere Mahallesi’nde 124 yıl­lık bir yalı satışa sunulmuştur. Bu tip yalılar, tarihi değerleri ve mimari özellikleri nedeniyle alıcılar için büyük bir ilgi çek­mektedir” dedi. Tarihi özelliğe de sahip yalıların neden satışa çıkartıldığına yönelik sorumu­za Zuhal Balsarı Keskin, şöy­le yanıt verdi: “Yalıların satışa çıkarılmasının birkaç ana ne­deni bulunuyor. İlk olarak, bu tür yapılar oldukça yüksek ba­kım maliyetlerine sahip. Eski ve hassas yapılar, sürekli resto­rasyon ve onarım gerektirir, bu da maliyetli bir süreçtir. Ayrı­ca, yüksek emlak vergileri gibi finansal yükümlülükler, mülk sahipleri için bir zorluk oluştu­rur. Tarihi yalılarda, mirasçılar arasında veraset sorunları da yaşanabilir; bu durum, mülk­lerin satışa çıkarılmasına ne­den olabilir. Bununla birlikte özellikle yalı sahiplerinin bo­ğaz trafiğinin neden olduğu gü­rültü yüzünden de satışların ol­duğunu duyuyoruz.”

FİYATLAR ARTTI

İstanbul Boğazı’ndaki yalıla­ra gelen taleplere ilişkin Kes­kin, şu bilgileri verdi: “Genel­likle çok uluslu iş insanları, yerli ve yabancı yatırımcılar, büyük holdinglerin sahipleri talip olmaktadır. Yalılara özel­likle Katar, Suudi Arabistan ve Kuveyt gibi Körfez ülkelerin­den gelen varlıklı alıcılar yük­sek ilgi gösteriyor. Yabancılar, genellikle restorasyona gerek duyulmayan ve taşınmaya ha­zır yalıları tercih ediyor.”

Ya­lı fiyatlarına ilişkin de bilgiler veren Keskin, “2023 yılına kı­yasla 2024 yılında satılık ya­lı fiyatlarında ortalama yüzde 30-40 oranında bir artış yaşan­dı. Sarıyer, Yeniköy ve Beykoz bölgelerindeki yalılar için bu artışlar daha belirgin. Bu fiyat artışları, hem yerli hem de ya­bancı yatırımcıların lüks gay­rimenkullere olan ilgisi ve ar­zın sınırlı olması nedeniyle de­vam ediyor” diye konuştu.