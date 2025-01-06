Tgrt Haber
DünyaPolitikaSporGündemMedyaKültür - SanatTeknolojiMagazinYaşam
Video Galeri>GÜNDEM>Adana'da FETÖ operasyonu! Firari yüzbaşı saklandığı evde yakalandı

Adana'da FETÖ operasyonu! Firari yüzbaşı saklandığı evde yakalandı

06-01-2025 16:38 | Güncelleme: 06-01-2025 16:45
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Onur Kaya

Adana'da 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan FETÖ firarisi yüzbaşı A.E.E.'yi yakalamak için ekipler harekete geçti. Şahsın saklandığı eve operasyon düzenleyen polis ekipleri, firari yüzbaşıyı kıskıvrak yakaladı. FETÖ'cü eski yüzbaşı cezaevine gönderildi. A.E.E.'nin örgüt içerisinde sürekli üstlerine rapor verdiği, örgüt ağabeyi tarafından takip edilerek sohbet toplantılarına katıldığı ve uzun yıllardır örgütte aktif olduğu öğrenildi.

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Son Dakika Haber Videoları
Suriye'de bomba seslerini oyuna dönüştüren baba ve kızı artık zaferi kutluyor - DÜNYADÜNYA
Suriye'de bomba seslerini oyuna dönüştüren baba ve kızı artık zaferi kutluyor
Drone düşüren kedi sosyal medyanın gündemine oturdu! Rus-Ukrayna savaşında bir ilk - DÜNYADÜNYA
Drone düşüren kedi sosyal medyanın gündemine oturdu! Rus-Ukrayna savaşında bir ilk
Buz festivalinden iç ısıtan görüntüler: 42 çift dünya evine girdi - DÜNYADÜNYA
Buz festivalinden iç ısıtan görüntüler: 42 çift dünya evine girdi
Adana'da FETÖ operasyonu! Firari yüzbaşı saklandığı evde yakalandı - GÜNDEMGÜNDEM
Adana'da FETÖ operasyonu! Firari yüzbaşı saklandığı evde yakalandı
Dehşete düşüren görüntüler! Gözünü bile kırpmadan... - GÜNDEMGÜNDEM
Dehşete düşüren görüntüler! Gözünü bile kırpmadan...
Başıboş köpek dehşeti! Parçalanmamak için direndi - GÜNDEMGÜNDEM
Başıboş köpek dehşeti! Parçalanmamak için direndi
Yarışmacı çıkık omzunu bisiklet selesiyle yerine oturttu - DÜNYADÜNYA
Yarışmacı çıkık omzunu bisiklet selesiyle yerine oturttu
Önce sahneye çağırdı sonra adını bile hatırlamadı - DÜNYADÜNYA
Önce sahneye çağırdı sonra adını bile hatırlamadı
Başarısız tutuklama girişimi: Polis üstü açık araçtan böyle düştü - DÜNYADÜNYA
Başarısız tutuklama girişimi: Polis üstü açık araçtan böyle düştü
Eski futbolcu yol verme kavgasında kadını tutup yere fırlattı! - DÜNYADÜNYA
Eski futbolcu yol verme kavgasında kadını tutup yere fırlattı!
Sokak köpeği dehşeti sürüyor! Bu kez kediyi parçaladılar - GÜNDEMGÜNDEM
Sokak köpeği dehşeti sürüyor! Bu kez kediyi parçaladılar
Dünya gündemine oturan Tesla Cybertruck Uzungöl’de! Bu haliyle görenleri şaşırttı - TEKNOLOJİTEKNOLOJİ
Dünya gündemine oturan Tesla Cybertruck Uzungöl’de! Bu haliyle görenleri şaşırttı
FBI görüntüleri yayımladı: Akıllı gözlükle kaydedilmiş! - DÜNYADÜNYA
FBI görüntüleri yayımladı: Akıllı gözlükle kaydedilmiş!
Pes dedirten hırsızlık! Rol keserek çaldılar - GÜNDEMGÜNDEM
Pes dedirten hırsızlık! Rol keserek çaldılar
Yurdun doğusunda kar bastırdı: Araçlar mahsur kaldı! - YAŞAMYAŞAM
Yurdun doğusunda kar bastırdı: Araçlar mahsur kaldı!
Fenerbahçe taraftarları Ferdi Tayfur'u unutmadı! - SPORSPOR
Fenerbahçe taraftarları Ferdi Tayfur'u unutmadı!
Dehşete düşüren görüntüler! Gözünü bile kırpmadan... - GÜNDEMGÜNDEM
Dehşete düşüren görüntüler! Gözünü bile kırpmadan...
Başıboş köpek dehşeti! Parçalanmamak için direndi - GÜNDEMGÜNDEM
Başıboş köpek dehşeti! Parçalanmamak için direndi
Sokak köpeği dehşeti sürüyor! Bu kez kediyi parçaladılar - GÜNDEMGÜNDEM
Sokak köpeği dehşeti sürüyor! Bu kez kediyi parçaladılar
Pes dedirten hırsızlık! Rol keserek çaldılar - GÜNDEMGÜNDEM
Pes dedirten hırsızlık! Rol keserek çaldılar
Off-Road pistinde Türk bayrağına örnek saygı gösterisi - GÜNDEMGÜNDEM
Off-Road pistinde Türk bayrağına örnek saygı gösterisi
Alkollü gençler ortalığı birbirine kattı - GÜNDEMGÜNDEM
Alkollü gençler ortalığı birbirine kattı
Avcılar'da ehliyetsiz sürücü dehşeti: Mahalleyi ayağa kaldırdı! - GÜNDEMGÜNDEM
Avcılar'da ehliyetsiz sürücü dehşeti: Mahalleyi ayağa kaldırdı!
Ağrı Dağı'nda görsel şölen! - GÜNDEMGÜNDEM
Ağrı Dağı'nda görsel şölen!
Hayatlarını tehlikeye attılar! Çocukların tehlikeli yolculuğu yürekleri hoplattı - GÜNDEMGÜNDEM
Hayatlarını tehlikeye attılar! Çocukların tehlikeli yolculuğu yürekleri hoplattı