Adana'da FETÖ operasyonu! Firari yüzbaşı saklandığı evde yakalandı
06-01-2025 16:38
| Güncelleme: 06-01-2025 16:45
Adana'da 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan FETÖ firarisi yüzbaşı A.E.E.'yi yakalamak için ekipler harekete geçti. Şahsın saklandığı eve operasyon düzenleyen polis ekipleri, firari yüzbaşıyı kıskıvrak yakaladı. FETÖ'cü eski yüzbaşı cezaevine gönderildi. A.E.E.'nin örgüt içerisinde sürekli üstlerine rapor verdiği, örgüt ağabeyi tarafından takip edilerek sohbet toplantılarına katıldığı ve uzun yıllardır örgütte aktif olduğu öğrenildi.