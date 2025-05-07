Ahşap ev 2 itfaiye erinin üzerine yıkıldı: Yüreklerin ağza geldiği anlar kamerada

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde meydana gelen olayda; iki katlı bitişik ahşap evlerde yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar hemen durumu ekiplere bildirdi. Alevlere müdahale eden ekipler, ölümün kıyısından döndü... Müdahale sırasında binadan kopan yanan ev duvarı, yangına müdahale eden 2 itfaiye erinin üzerine yıkıldı. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, itfaiye erleri büyük tehlike atlattı. Uzun süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Soğutma çalışmaları sürerken, iki ahşap bina kullanılamaz hale gelirken 1 evde yangından etkilendi.