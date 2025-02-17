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Akılalmaz kaza, görenler şoke oldu! Park halindeki başka bir otomobilin üzerine çıktı

Bandırma’da SUV model araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki bir otomobilin üzerine çıktı. Olayı görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

ARAÇ İÇİNDE SIKIŞAN SÜRÜCÜ KURTARILDI

Araç içinde sıkışan sürücü, ekiplerin çalışmasıyla güvenli bir şekilde kurtarıldı. Trafik ekipleri ise bölgedeki güvenliği sağlarken kazanın nasıl meydana geldiğine dair inceleme başlattı.

ARAÇ VİNÇ YARDIMIYLA İNDİRİLDİ

Eczane ve apartman girişinin önünde yaşanan kaza, çevredeki vatandaşların meraklı bakışları arasında çözüme kavuşturuldu. Yan yatan araç, ekiplerin kontrollü müdahalesiyle vinç yardımıyla kaldırılarak güvenli bir şekilde indirildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

KAZA TESPİT TUTANAĞI NASIL TUTULUR?
Kaza tespit tutanağı üç farklı yöntemle düzenlenebilir. İlk olarak, eğer araçta boş bir tutanak mevcutsa, kağıt form kullanılarak doldurulabilir. İkinci yöntem mobil kaza tespit tutanağıdır. Üçüncü yöntem ise tutanak e-devlet üzerinden de online olarak hazırlanabilir.
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