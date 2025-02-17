Akılalmaz kaza, görenler şoke oldu! Park halindeki başka bir otomobilin üzerine çıktı

İstanbul
Bandırma’da SUV model araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki bir otomobilin üzerine çıktı. Olayı görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araç içinde sıkışan sürücü, ekiplerin çalışmasıyla güvenli bir şekilde kurtarıldı. Trafik ekipleri ise bölgedeki güvenliği sağlarken kazanın nasıl meydana geldiğine dair inceleme başlattı.
Eczane ve apartman girişinin önünde yaşanan kaza, çevredeki vatandaşların meraklı bakışları arasında çözüme kavuşturuldu. Yan yatan araç, ekiplerin kontrollü müdahalesiyle vinç yardımıyla kaldırılarak güvenli bir şekilde indirildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.