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Alevlerin yuttuğu otelden kurtulan vatandaş: İtfaiyenin gelmesi 1 buçuk saat sürdü

21-01-2025 13:34 | Güncelleme: 21-01-2025 13:42
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Baran Aksoy

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki 237 müşterinin bulunduğu bir otel gece saatlerinde alevlere teslim oldu. Yangında 10 kişi hayatını kaybederken 32 kişi de yaralandı. Otel yangınından kurtulan bir vatandaş, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, "Alarm çalmadı, itfaiye yoktu. İtfaiyenin aşağıdan gelmesi 1 buçuk saat sürdü" ifadelerini kullandı.

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