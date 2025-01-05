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KÜLTÜR - SANAT

Bursa'da tarihi keşif! Tarlayı sürerken buldu

GÜNDEM

Alkollü gençler ortalığı birbirine kattı

GÜNDEM

Avcılar'da ehliyetsiz sürücü dehşeti: Mahalleyi ayağa kaldırdı!

GÜNDEM

Ağrı Dağı'nda görsel şölen!

GÜNDEM

Hayatlarını tehlikeye attılar! Çocukların tehlikeli yolculuğu yürekleri hoplattı

GÜNDEM

Park halindeki otomobile çarpıp takla attı! O anlar kamerada

GÜNDEM

Göle düşen çocuğu kurtarmak için bir saniye bile düşünmedi! Kahraman baba kamerada

GÜNDEM

Kontrolden çıkan araç karşı yöne uçtu, metrelerce sürüklendi

POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın acı kaybı! Komşusunu kaybetti, taziyede Kur'an-ı Kerim okudu

YAŞAM

Bu gassal başka gassal: Gayrimüslimler cenazesini ona emanet ediyor!

KÜLTÜR - SANAT

Yüksek hızlı trende Ferdi Tayfur şarkıları çaldı!

POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan otobüsten Rizelilere seslendi! 'Ana ocağımdan daha farklı ses çıkacaktır'

GÜNDEM

Trabzonlu vatandaştan ilginç tabelalı çözüm! 'Şerefsiz olan akrabalarım hariç herkes kullanabilir'

GÜNDEM

Alkollü sürücü polisi canından bezdirdi! Sabır sınavı kamerada

GÜNDEM

Ferdi Tayfur'un cenazesinde büyük kavga! Necla Nazı ilk kez konuştu: 'Biz hastaneye nasıl gidelim'

GÜNDEM

Ferdi Tayfur'un cenazesinde şoke eden kalabalık! Adım atacak yer kalmadı