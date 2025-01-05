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Alkollü gençler ortalığı birbirine kattı

05-01-2025 14:53 | Güncelleme: 05-01-2025 14:55
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Baran Aksoy

İstanbul Esenyurt'ta dün gece saatlerinde; A.C., A.G., M.G. ve A.B. isimli 4 genç bir mekanda vakit geçirdikten sonra eve dönerken polis uygulamasına takıldı. Polisin 'dur' ihtarına uymayan araç sürücüsü, kaçmaya başlayınca olanlar oldu. Çok sayıda polis ekibi, arabayı durdurmaya çalıştı. Anonslara ve polisin uyarı ateşini umursamayan gençler kısa bir süre sonra önleri kesilerek durduruldu. O anlar bir cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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