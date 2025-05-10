Alkollü sürücü polislere ecel teri döktürdü! Ehliyetine 2041 yılına kadar el konuldu

Bursa'da uygulama yapan trafik ekiplerini gören alkollü sürücü, araçtan inerek trafik polislerinin kendisini darbettiğini iddia etti. Bununla da yetinmeyen sürücü, olayı görüntüleyen basın mensubuna saldırdı. Ehliyetinin 2039 yılına kadar içeride olduğu öğrenilen sürücüye toplam 63 bin 911 lira para cezası kesildi. Ehliyetinin ise 2041 yılına kadar alındığı öğrenildi.

