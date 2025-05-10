Alkollü sürücü polislere ecel teri döktürdü! Ehliyetine 2041 yılına kadar el konuldu
Bursa'da uygulama yapan trafik ekiplerini gören alkollü sürücü, araçtan inerek trafik polislerinin kendisini darbettiğini iddia etti. Bununla da yetinmeyen sürücü, olayı görüntüleyen basın mensubuna saldırdı. Ehliyetinin 2039 yılına kadar içeride olduğu öğrenilen sürücüye toplam 63 bin 911 lira para cezası kesildi. Ehliyetinin ise 2041 yılına kadar alındığı öğrenildi.
İLGİLİ HABERLER
Sıkça Sorulan Sorular
Alkollü yakalanan sürücüye ne ceza verilir?
Sürücü, alkolmetre testi sonucunda alkollü çıktığı taktirde; Karayolları Trafik Kanunu'nun 2918 Sayılı 48/5 maddesi gereğince para cezası ile cezalandırılır, aracı trafikten menedilir ve sürücü belgesi 6 ay süreyle alınır. İlk defa alkollü araç kullanma cezası, 9.268 TL tutarındadır.