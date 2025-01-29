Alkolü fazla kaçırdı, 10 metreden yere yapıştı
29-01-2025 09:30
| Güncelleme: 29-01-2025 09:34
İstanbul Beylikdüzü'nde alkollü fazla kaçıran bir şahıs, fotoğraf çekinmek isterken metrelik yükseklikten aşağıya düştü. Düştükten sonra şahsın bağırışlarını duyan vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. İfaiye ekipleri yüksekten düşen adama halatlarla ulaştı. Kendisine yardıma gelen itfaiye ekiplerine de zor anlar yaşatan şahıs, sedye ile düştüğü yerden çıkarıldı. Ambulans ile hastaneye kaldırılan adamın hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.