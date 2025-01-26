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Alkolü fazla kaçırıp ortalığı karıştırdılar! Gençlere meydan dayağı kamerada
26-01-2025 10:32
| Güncelleme: 26-01-2025 10:45
İstanbul Beylikdüzü Marina'da bir eğlence mekanına gelen bir grup, alkolün dozunu kaçırınca olanlar oldu. Çevredeki masalara rahatsızlık vermeye başlayan grup, mekan sahipleri tarafından uyarıldı. Uyarıları dikkate almayan grup, zor kullanılarak mekan dışına atıldı. Kapı önünde süren arbedede mekan çalışanları, şahısları tekme tokat dövdü. Ağır yaralanan çok sayıda kişi çevre hastanelere kaldırıldı. 2 kişinin hayati tehlikesi bulunurken, olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi.