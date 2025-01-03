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Alzheimer hastasının dili boğazına kaçtı! Hemşirelerin zamana karşı yarıştığı o anlar kamerada

03-01-2025 14:27 | Güncelleme: 03-01-2025 14:27
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Ömer Faruk Doğan

Düzce Belediyesi Ertan Uçar Alzheimer Hastaları Gündüz Bakım Merkezi'nde 87 yaşındaki bir Alzheimer hastası, sabah egzersizi sırasında dili boğazına kaçması sonucu bilinç kaybı yaşadı. Merkezdeki hemşirelerin hızlı müdahalesiyle hastanın bilinci kısa sürede yerine getirildi ve durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından hasta ambulansla hastaneye sevk edildi. Yakınları gelene kadar hemşirelerin refakat ettiği hasta, hastanede müşahede altında tutulduktan sonra sağlık durumunun normale dönmesiyle taburcu edildi.

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