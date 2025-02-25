Ankara buz kesti! Termometreler çıldırdı: Kuğulu Park'ın havuzu dondu

Ankara'da günlerdir etkisini gösteren kar yağışı ve dondurucu havalar hayatı felç etti. Kentte termometreler gece saatlerinde eksi 7'yi gösterirken, şehrin simge yerlerindeki havuzlar dondu. Ankara'nın simge yerlerinden Kuğulu Park'ın havuzu dondu. Sıhhiye'de bulunan Abdi İpekçi Parkı'ndaki havuz da donarken, soğuk gece boyunca etkisini sürdürdü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan hava tahminlerine göre soğuk hava birkaç gün daha başkentte etkisini gösterecek.