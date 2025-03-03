Ankara'da yürekleri ağza getiren otobüs kazası kamerada!

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde sabahın erken saatlerinde meydana gelen kazada; E.U. kontrolündeki yolcu otobüsü, sürücüsünün rahatsızlanması nedeniyle kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton bariyere çarptı.

5'İ AĞIR 16 KİŞİ YARALANDI

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Aralarında sürücü E.U. ile görevli hostes kadın M.Y.'nin bulunduğu 5'i ağır toplam 16 yaralı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.