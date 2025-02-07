Anne ayı yavrularıyla birlikte karın tadını çıkardı

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünce yaban hayatının korunması ve izlenmesi amacıyla doğaya yerleştirilen fotokapanlar, her gün birbirinden ilginç görüntüler kaydediyor.

ANNE AYI VE YAVRULARININ OYUNU FOTOKAPANA TAKILDI

Anne ayı ve iki yavrusunun karla kaplı ormanda oyunları fotokapana takıldı.

DKMP, o anları sosyal medya hesabından, "Karla kaplı ormanda anne ve yavru ayılar neşeyle yuvarlanıp oynuyor; bize de neşelerine ortak olmak düşüyor" ifadeleri ile paylaştı.