Aracın önünü kesip, öldüresiye darp ettiler! O anlar kamerada

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde yaşanan olayda; seyir halindeki araçlardan inen bir grup önünü kestikleri aracın sürücüsünü sopalarla darp etti. Sopalarla aracın camına ve kaportasına vuran şahısları, çevredeki vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı.

O ANLAR KAMERALARA YANSIDI

Bir türlü sakinleşmeyen grup, daha sonra araçlarına binerek olay yerinden hızla kaçtı. Yaşanan O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

YARALI ŞAHIS HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılırken olayın nedeni ise henüz öğrenilemedi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.