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Araçlar çarpıştı, taraflar tekme ve yumruklarla birbirine girdi! O anlar kamerada
30-12-2024 09:29
| Güncelleme: 30-12-2024 09:56
Mardin'de dün akşam saatlerinde TOKİ Mahallesi’nde plaka ve markaları belirlemeyen iki otomobil çarpıştı. Kazanın ardından tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle tekme ve yumruklar havada uçuştu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin araya girmesi ile taraflar ayrıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.