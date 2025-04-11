Aralarına aldıkları kızı dakikalarca dövdüler! 'Bu video yayılırsa senin cenazeni evine gönderirim'

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir grup kız öğrenci, aralarına aldıkları arkadaşlarına dakikalarca şiddet uyguladı. Kızın saçlarını tutup tekme ve yumruklar savuran grubun yaptıkları kan dondurdu. Zorla özür diletilen kız, çaresizce saydıkları isimlerden özür diledi. Grup ayrıca kızı, 'Bu video yayılırsa senin cenazeni gönderirim evine" diyerek tehdit edildi. Olay yerinden uzaklaşmaya çalışan mağdur öğrencinin peşine grup tekrar düştü. Öğrenciyi tekrar yere yatıran kız grubu, kaldırımda da şiddet uygulamaya devam etti. Kızlar, akranlarını kendilerini şikayet etmemesi konusunda tehdit etti. Fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kalan öğrenciyi yoldan geçen bir vatandaş kurtardı. Görüntüler, kısa sürede diğer öğrenciler tarafından yayıldı.