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Asırlık Osmanlı geleneği Edirne'de devam ediyor: "1001 Hatim Duası" vatandaşların akınına uğradı

03-01-2025 16:51 | Güncelleme: 03-01-2025 16:52
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Ömer Faruk Doğan

Edirne'deki tarihi Dar'ül Hadis Camii'nde, Osmanlı geleneği olan ve üç ayların ilk cuma günü düzenlenen "1001 Hatim Duası" bu yıl da yoğun katılımla gerçekleştirildi. Etkinlikte Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi, hayırlar dağıtıldı ve katılımcılara pilav, lokma, şerbet ve lokum ikram edildi.

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