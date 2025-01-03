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Asırlık Osmanlı geleneği Edirne'de devam ediyor: "1001 Hatim Duası" vatandaşların akınına uğradı
03-01-2025 16:51
| Güncelleme: 03-01-2025 16:52
Edirne'deki tarihi Dar'ül Hadis Camii'nde, Osmanlı geleneği olan ve üç ayların ilk cuma günü düzenlenen "1001 Hatim Duası" bu yıl da yoğun katılımla gerçekleştirildi. Etkinlikte Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi, hayırlar dağıtıldı ve katılımcılara pilav, lokma, şerbet ve lokum ikram edildi.