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Avcılar'da polisin hayatını kaybettiği motosiklet kazasının görüntüleri ortaya çıktı

12-01-2025 13:56 | Güncelleme: 12-01-2025 14:03
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Onur Kaya

Avcılar'da dün akşam E-5 yanyol Avcılar mevkii Beylikdüzü istikametinde meydana gelen kazada iki polisin üzerinde olduğu motosiklet bariyerlere çarparak yola savruldu. Polislerden Doğan Biçici'nin hayatını kaybettiği, Oğuz Göral'ın ise ağır yaralandığı feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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