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Bir başıboş sokak köpeği dehşeti daha! Yaşlı kadına saldırdığı anlar kamerada
05-02-2025 15:38
| Güncelleme: 05-02-2025 15:41
Bir başıboş sokak köpeği dehşeti Ankara'da yaşandı. 73 yaşındaki Ayşe Yücel, marketten çıktığı sırada, bir başıboş sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Kolundan ve bacağından yaralanan yaşlı kadın, sevk edildiği hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Köpeğin yaşlı kadına saldırdığı anlar, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.