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Birbirlerine sarılırken can vermişler... İki minik kardeşe mezar olan ev böyle yandı
03-01-2025 13:39
| Güncelleme: 03-01-2025 13:41
Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir evde çıkan yangın Yusuf Ali Taşkın (3) ve Yusuf Ömer Taşkın'ı (1) hayattan kopardı. Birbirine sarılarak can veren iki minik kardeşten geriye acı ve hüzün kaldı. Kardeşlere mezar olan evin alevlere teslim olduğu anlar bir kişi tarafından cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.