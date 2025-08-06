Bitlis'te kartpostallık "Şişkin Ay" manzarası

Bitlis’in Ahlat ilçesinde gökyüzü kartpostallık görüntülere sahne oldu. Ay’ın "Şişkin Ay" (Gibbous) evresiyle göz kamaştıran görüntüler ortaya çıktı. Gün batımının ardından belirginleşen Ay, ilerleyen saatlerde karanlık gökyüzüyle birleşerek daha da parlak bir hale geldi. Oluşan manzara özellikle doğa ve gökyüzü tutkunlarının ilgisini çekerken, bölgedeki fotoğrafçılar da bu eşsiz anı kaçırmadı. Şişkin Ay’ın oluşturduğu etkileyici atmosfer, Ahlat’ın doğal güzellikleriyle bütünleşince ortaya mest eden görüntüler çıktı. Ay 9 Ağustos Cumartesi günü dolunay evresine ulaşacak. Gözlem şartlarının uygun olması halinde Bitlis genelinde gökyüzü tutkunları bir kez daha unutulmaz bir dolunay manzarası izleyebilecek.