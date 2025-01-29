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Bolu'daki otel faciasında yaralananların son durumu ne? Bakan Memişoğlu açıkladı

29-01-2025 11:57 | Güncelleme: 29-01-2025 12:07
Kaynak: tgrthaber.com | Editör : Baran Aksoy

Son dakika haberi: AK Parti Grup Toplantısı öncesi, Sağlık Bakanı Memişoğlu gazetecilerin sorularını cevapladı. Bolu'daki otel yangını faciasında yaralanan vatandaşların son durumu hakkında bilgi veren Memişoğlu, "Sağlık durumları iyi sıkıntı yok” dedi. Karbonmonoksit zehirlenmesi sebebiyle hastaneye tedavisi devam eden Yasemin E.(51) ve Çağlar K.(42) sağlık durumlarının stabil olduğu bildirildi. Son kalan iki kişinin de tedavilerinin ardından hastaneden sevk edilmesi bekleniyor.

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