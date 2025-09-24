Bu da 'Ali Koç'tan sonunda kurtulduk' lokması

Fenerbahçe'de 7 yıl boyunca başkanlık görevini üstlenen ancak takıma bir türlü şampiyonluk kazandıramayan Ali Koç, taraftarları hüsrana uğratmıştı. Geçen hafta yapılan seçimde Fenerbahçe'nin yeni başkanı 257 oy farkla Sadettin Saran oldu. Sevdalısı olduğu takımının Koç'tan kurtulmasını sevinçle karşılayan Tokatlı Fatih Toktamur, vatandaşlara lokma dağıttı. Toktamur, "Ali Koç gitti, ben de hayır olsun diye lokma dağıttım" şeklinde konuştu. Ayrıca lokma dağıttığı aracının önüne 'Fenerbahçe'nin Ali Koç'tan kurtulmasının hayrına' yazılı bir tabela koyan Toktamur gülümsetti.