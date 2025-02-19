Burdur'da korkunç kaza! Kullandığı traktörün altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti
Korkunç kaza Burdur'un Kemer ilçesinde meydana geldi. traktörüyle tarlayı tesviye eden Şeref Deniz, yokuş aşağı kayıp devrilen aracın altında kaldı.
Tarla sahibinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 61 yaşındaki Deniz'in hayatını kaybettiği belirlendi.
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Sıkça Sorulan Sorular
Tesviye yapmak nedir?
Tesviye etmek kelimesi, düzlemek ve eşit hale getirmek demektir. Bunun dışında kelime mecazen, ödeme yapmak ve vermek anlamında da kullanılır.