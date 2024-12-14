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Bursa'da uyuşturucuyla yakalanan torbacı bekçilere "Beni yakmayın" diyerek yalvardı
14-12-2024 13:17
| Güncelleme: 14-12-2024 13:20
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde devriye atan bekçiler, göbeğinde şişlik olan bir şahıstan şüphelenerek üst araması yaptı.
Ekipler, şahsın göbek bölgesinde satışa hazır halde toplam 47 gram metamfetamin buldu. Aramada ayrıca uyuşturucu ticaretinden olduğu düşünülen 7 bin 350 lira ele geçirildi. Bekçiler tarafından gözaltına alınan Mehmet G. görevlilere "Yakmayın beni" diye yalvardı. Görevliler, gözaltına aldıkları şahsı Çarşı Polis Merkezi'ne getirdi. 43 yaşındaki şüpheli, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.