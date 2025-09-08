Bursa’daki kadın tırnakçılara polis şoku! 40 yıl hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde 05 Eylül günü saat 10.30 sıralarında meydana gelen olayda, bir işletmeye gelen ve tırnakçılık yaparak dolandırmaya çalışan peçeli kadını başka bir kasiyer fark etti. Görüntülerin sosyal medyaya yansıması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kimlik tespiti için çalışma başlattı. Yapılan araştırmada şüphelilerin S.P., B.P. ve D.D. olduğu belirlendi. Aynı gün düzenlenen operasyonla 3 kadın yakalandı. Operasyon sırasında polis ekiplerini fark eden S.P. kaçmaya çalıştı, ancak kısa sürede yakalandı. Yapılan incelemede şüphelinin 12 suçtan arandığı ve hakkında toplam 40 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan 3 kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.