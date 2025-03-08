Çekerek barajındaki ağı çeken balıkçılar şoke oldu! Tam 14 kilo

Yozgat'ta yer alan Çekerek Barajı’nın Arpaç köyü mevkiinde ağ atan balıkçılar bir sürprizle karşılaştı. Ağlarını attıktan bir gün sonra toplamaya gittiler. Ağlara takılan balığı gördüklerinde şaşkınlıklarını gizleyemedi. Balıkçılar, oldukça büyük bir balığın ağlara takıldığını fark etti. Bu yıl ilk kez bu büyüklükte bir balık tuttuklarını ifade eden balıkçılar mutlu olduklarını dile getirdi.

"BARAJDA İLK KEZ BÖYLE BİR BALIK TUTTUK"

Balıkçı Murat Erol, "Ağımızı attık. Daha sonra çekmeye gittik. Ağımızı çekerken böyle bir balıkla karşılaştık. Balığın ağda olduğunu fark ettik. Balığı çıkarabilmek için biraz mücadele ettik. Yüzer ağa takılan balık suyun üzerindeydi. Barajda ilk kez böyle bir balık tuttuk. Çok mutluyuz, çok sevinçliyiz" şeklinde konuştu.

Balıkçılardan İsmail Yiğit ise "Geçtiğimiz yıl 27 kilo civarı bir balık tutmuştuk. Bu seferki 14 kilo civarında. Çekerek’te daha büyük balıklar olduğuna inanıyorum" dedi