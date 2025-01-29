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Cemaate torpilli saldırı! Namazı bırakıp peşine düştüler

29-01-2025 13:11 | Güncelleme: 29-01-2025 13:46
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Baran Aksoy

Elazığ'da merkeze bağlı Mustafapaşa Mahallesi'ndeki Kışla Camisi'nde yaşanan olay güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişi, ikindi namazının farzı sırasında caminin içine iki tane torpil attı. Patlama sesiyle cemaat büyük bir panik yaşadı. Namazı bırakan bazı vatandaşlar yanan halıyı suyla söndürdü. Dışarı çıkan cemaat kaçan şüpheliyi yakalamaya çalıştı, ancak başarılı olamadı.

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