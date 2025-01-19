Ceza yükleniyor... Kimseye aldırış etmedi, dakikalarca drift attı
19-01-2025 10:09
| Güncelleme: 19-01-2025 10:12
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde henüz plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil, kimseye aldırış etmeden yeşillik alanda dakikalarca drift attı. Hem yeşillik alana zarar veren hem de çevredeki vatandaşları rahatsız eden sürücü, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi. Sosyal medyadan sürücüye gerekli işlemlerin yapılması için yetkililere çağrıda bulunuldu.