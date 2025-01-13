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Dehşete düşüren anlar! Yaşlı kadın, polise satırla saldırdı

13-01-2025 17:04 | Güncelleme: 13-01-2025 17:07
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Baran Aksoy

Ankara'da akıl sağlıklarının yerinde olmadığı iddia edilen yaşlı bir çiftin, apartman koridoruna kimyasal madde dökerek komşularını zehirlemeye çalıştığı öne sürüldü. Yaşlı kadın, şikayet üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine satırla saldırmaya çalıştı. O anlar bina sakinlerinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Yıllardır hem fiziksel hem de sözlü şiddete maruz kaldıklarını belirten apartman sakinleri, yetkililerden yardım talebinde bulundu.

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