Dehşete düşüren anlar! Yaşlı kadın, polise satırla saldırdı
13-01-2025 17:04
| Güncelleme: 13-01-2025 17:07
Ankara'da akıl sağlıklarının yerinde olmadığı iddia edilen yaşlı bir çiftin, apartman koridoruna kimyasal madde dökerek komşularını zehirlemeye çalıştığı öne sürüldü. Yaşlı kadın, şikayet üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine satırla saldırmaya çalıştı. O anlar bina sakinlerinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Yıllardır hem fiziksel hem de sözlü şiddete maruz kaldıklarını belirten apartman sakinleri, yetkililerden yardım talebinde bulundu.