Deniz 20 metre çekildi! Tedirgin eden manzara

Hatay'ın Arsuz ilçesinde deniz yaklaşık 20 metre çekildi. Her yıl kış aylarında yaşanan deniz çekilmesine oranla bu yıl denizdeki çekilmenin fazla olması tedirginliğe neden oldu. Arsuz ilçesinde yaşanan çekilme drone ile havadan görüntülendi.

"DEPREMDEN DE OLABİLİR GELGİTTEN DE"

Geçtiğimiz yıllara oranla deniz çekilmesinin fazla olmasında tedirgin olan 42 yaşındaki Hilmi Söyler, "Burada deniz çekilmesi daha önce de oldu, 6 Şubat depreminde aynı şekilde bundan biraz daha fazla çekildi ama birkaç gün sonra deniz geri eski haline gelmişti. Bugün burada deniz daha fazla çekildi çekilmesinin nedenini bilmiyoruz depremden de olabilir gelgitten de olabilir. Bu sefer biraz daha fazla oldu nedenini cidden bilmiyorum deprem kırığı değil bunlar, zamanından mikserler betonun dökecek yer bulamayıp da sağa sola döktükleri betonlar işte balıkları yuva olmuş" diye konuştu.