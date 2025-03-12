Dilencinin taktiği şoke etti! Pidenin içinde...

Yozgat'ta zabıta ekipleri, ramazan ayı dolayısıyla artan dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Denetimde, bir dilencinin topladığı paraları ramazan pidesine sakladığı tespit edildi. OŞaşkınlık verici o anlar kameralara böyle yansıdı...