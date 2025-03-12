Dilencinin taktiği şoke etti! Pidenin içinde...
Yozgat'ta zabıta ekipleri, ramazan ayı dolayısıyla artan dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirdi.
Denetimde, bir dilencinin topladığı paraları ramazan pidesine sakladığı tespit edildi. OŞaşkınlık verici o anlar kameralara böyle yansıdı...
İLGİLİ HABERLER
Sıkça Sorulan Sorular
Dilencilik Yaptırma Suçu Nedir?
Dilencilik yapan kişiye, elli Türk Lirası idarî para cezası verilir. Ayrıca, dilencilikten elde edilen gelire elkonularak mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilir.