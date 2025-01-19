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Dişlerini yaptıramayınca intihara kalkıştı! Polisin tek sözüyle ikna oldu

19-01-2025 16:07 | Güncelleme: 19-01-2025 16:22
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Onur Kaya

Antalya'nın Gazipaşa ilçesine bağlı Pazarcı Mahallesi'nde dişlerini yaptıramadığı gerekçesiyle 5 katlı bir binanın çatısına çıkan genç adam intihar girişiminde bulundu. Elinde kesici bir cisim ve Kur'an-ı Kerim olan Hasan İ. (34) isimli şahsı çatıda görenler polise ihbar etti. Olay yerine gelen polis ekipleri, yaklaşık 1,5 saat süren çabaların ardından şahsı aşağı inmeye ikna etti. Polis ekipleri tarafından dişlerinin yapılmasına yardım edileceği sözüyle ikna edilen Hasan İ., ekiplere sarılıp çatıdan indirilerek önce kontrol amaçlı Gazipaşa Devlet Hastanesine, oradan da ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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