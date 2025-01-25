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Doç. Dr. Ramazan Kurtoğlu, NATO'nun nüfus raporunu açıkladı: 300 bini geçen yerlerde yaşanmaz!
25-01-2025 23:14
| Güncelleme: 25-01-2025 23:36
TGRT Haber canlı yayınında konuşan Ekonomist Doç. Dr. Ramazan Kurtoğlu, NATO'nun şehir ve nüfus raporunu açıkladı. Nüfusu kalabalık yerlerin yaşanmaz hale geleceğini ifade eden Kurtoğlu, "NATO'nun bir raporu var. NATO, 'Nüfusu 300 bini geçen yerler yaşanmaz hale gelecek' diyor. Şehirler, metropollerde fakir ve sığınmacıların olması planlanıyor. Tarihi yerler ise küreselciler tarafından mesken edilecek. Peru küreselcilerin merkez üssüdür" dedi.