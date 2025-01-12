Down sendromlu Eda'nın piyano aşkı! En büyük hayalini açıkladı
12-01-2025 11:14
| Güncelleme: 12-01-2025 11:14
34 yaşındaki Down sendromlu Eda Bayrak, piyano çalarken gösterdiği azimle çevresine ilham veriyor. Küçük yaşlardan itibaren piyano çalmaya ilgi duyan Eda, ailesinin desteğiyle bu yeteneğini geliştirdi. Sınıf öğretmeni anne ve matematik öğretmeni babası, Eda'nın yeteneklerini desteklemek için onu çeşitli branşlara yönlendirdi ve piyano eğitimine odaklanmasını sağladı. Her gün piyano başında saatlerce çalışan Eda, klasik müzikten pop şarkılarına kadar birçok eseri başarıyla çalabiliyor. Müzikle hayata sımsıkı tutunan Eda, "Piyano çalmak beni çok mutlu ediyor" diyerek en büyük hayalini açıkladı: dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say ile aynı sahneyi paylaşmak.